"حصن الشارقة" يحتفي بالإرث الشعري والثقافي للشيخ سلطان بن صقر

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام/ نظمت هيئة الشارقة للمتاحف في حصن الشارقة جلسة حوارية بعنوان: "حين يبوح الحصن.. بشعر سلطان" وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة من برنامج "الحصن في الذاكرة".

وقدمت الجلسة للحضور تجربة مميزة تعكس قوة الشعر وروح القيادة في شخصية الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الثاني.

وسلطت الجلسة الضوء على البعد الشعري والثقافي للشيخ سلطان بن صقر القاسمي الثاني، مستعرضة مسيرته الأدبية ومكانته كشاعر إلى جانب أدواره القيادية.

كما تناولت استمرار هذا الإرث الأدبي حتى يومنا هذا، بفضل الدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للثقافة والأدب والشعر.

واستضافت الجلسة كلا من محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة ومدير مهرجان الشارقة للشعر العربي، ونورة أحمد المغني أمين متحف الشارقة للتراث.