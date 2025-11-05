مدربو أندية السوبر المصري في أبوظبي يؤكدون جاهزيتهم لخوض مواجهات نصف النهائي

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أكد مدربو الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة القدم في أبوظبي جاهزيتهم لخوض منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة فرق : الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوبترا.

وتقام غدا مباراتا نصف النهائي اذ يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين الساعة 19:00 مساء، فيما يلتقي بالمباراة الثانية الزمالك مع بيراميدز في اليوم نفسه الساعة 21:30 مساء في استاد آل نهيان بأبوظبي.

وقال ييس توروب مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة :" متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا في المدرجات أمام سيراميكا كليوباترا، أعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في مناسبات سابقة، وأتطلع أن يكونوا حاضرین بكثافة لتشجيع اللاعبين بكل قوة".

وتابع المدرب :" هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها بطولة السوبر المصري، وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق لقب جديد مع الأهلي.. هدفنا واضح وهو الوصول إلى المباراة النهائية من خلال الفوز في لقاء الغد.

من جانبه أكد علي ماهر مدرب سيراميكا كيلوباترا جاهزية فريقه لخوض اللقاء، وقال :" نحن على أتم الاستعداد لمواجهات السوبر، وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية.. اللاعبون في حالة فنية جيدة وشخصية الفريق أصبحت مختلفة وطموحنا لأبعد حدود، وهدفنا التأهل للنهائي وسنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف :" لا ننظر لنتائج الأهلي في الدوري، وبطولة السوبر مختلفة، والأهلي هو أحد أقوى فرق افريقيا وبالتالي تركيزنا في لقاء الغد .. نريد استغلال حالة اللاعبين الحالية وكذلك الجماهير".

من جانبه قال أحمد عبد الرؤف المدير الفني لفريق الزمالك :" جاهزون لخوض تحدي السوبر المصري، وننتظر دعم الجماهير خلال اللقاء من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية..ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق الموجودين حاليا على الرغم من الغيابات لكن الجميع على قدر المسؤولية.

وأضاف :" كرة القدم لا تعترف سوى بالمجهود والعمل الجاد.. نحترم فريق بيراميدز، ولكن سنعمل على تحقيق هدفنا بالفوز لبلوغ المباراة النهائية".

وقال كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز:" نخوض مباراة ديربي أمام فريق الزمالك، وهي مباراة تحكمها التفاصيل الصغيرة… جاهزون لخوض التحدي أمام فريق الزمالك".

وأكد أن فريقه لديه نخبة من اللاعبين القادرين على تحقيق البطولات، وقد شهدت الفترة الماضية التتويج بالعديد من البطولات، ولكنه يرغب في تحقيق المزيد، وهذا أمر طبيعي لأي فريق، لافتا إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه وطموحهم بتحقيق الفوز وبلوغ النهائي.