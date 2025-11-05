جلفود للتصنيع 2025 يشهد شراكات وابتكارات غذائية جديدة

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ شهد اليوم الثاني من معرض جلفود للتصنيع 2025 عقد شراكات إستراتيجية وإطلاق منتجات عالمية جديدة، بمشاركة واسعة من أبرز الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية والمشروبات حول العالم، ما يعزز مكانة المعرض كمنصة رئيسية لعمالقة الصناعة ورواد الابتكار.

وأكد المشاركون أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكلان ركائز أساسية لمستقبل التصنيع الغذائي، مع توقعات بنمو القطاع بمعدل سنوي مركب يصل إلى 45 % حتى 2027، فيما بات نحو 75% من المنتجين يمنحون الأولوية للاستدامة على حساب التكلفة والامتثال التقليدي.

وشهد المعرض إطلاق حلول جديدة من شركات دولية مثل تترا باك، أرلا فودز إنغريدينتس، كارغيل، هيت آند كونترول، غيفودان، إيشيدا الشرق الأوسط وسيغ، كما شاركت للمرة الأولى كل من اليابان وكوريا وروسيا.

وأعلنت تترا باك عن نظامها الجديد Tetra Pak® Factory OS™ للأتمتة والتحول الرقمي للمصانع الذكية، فيما أطلقت هيت آند كونترول نظام FastBack® Symphony OMS لإدارة إضافة النكهات بشكل أكثر كفاءة ودعم الإنتاج المستدام.

كما كشفت سيغ عن شراكة لإنتاج مشروب بروتيني مبتكر مع التركيز على سلامة الغذاء وتعزيز الاقتصاد الدائري.

وتخلل المعرض قمة تكنولوجيا الأغذية التي ناقشت دور الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تحسين الكفاءة والإنتاجية، فيما شدد الخبراء على أن الابتكارات الرقمية ستحدث تحولاً في سلاسل الإمداد الغذائي وتعزز التصنيع المستدام.

كما شهد المعرض توزيع جوائز جلفود للتصنيع لتكريم أبرز الابتكارات في الذكاء الاصطناعي وسلامة الغذاء والتغليف والمعالجة والمكونات النباتية والطاقة المتجددة، وفازت تترا باك بجائزة "الشركة المستدامة للعام".

وتختتم غدا فعاليات المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.