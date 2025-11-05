انطلاق الدورة الثامنة لمعرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي

شانغهاي 5 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم في مدينة شانغهاي فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، بحضور معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي ألقى كلمة رئيسية خلال حفل الافتتاح.

ويسجل المعرض في نسخته الحالية رقمًا قياسيًا جديدًا من حيث الحجم، بمشاركة 155 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وبحضور أكثر من 4100 شركة أجنبية، من بينها 290 شركة مدرجة في قائمة "فورتشن جلوبال 500"، فيما تحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على الدورة الحالية.

وذكرت مجموعة الصين للاعلام ان المعرض يشهد إطلاق 461 منتجًا وتقنية وخدمة جديدة، مع تسليط الضوء على مجموعة من الصناعات المستقبلية، من بينها اقتصاد الطيران منخفض الارتفاع، والروبوتات البشرية، والابتكارات الخضراء منخفضة الكربون.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى يوم الاثنين المقبل .