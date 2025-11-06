"مينا بيوفويلز" توقع شراكة جديدة خلال معرض أديبك 2025

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة مينا بيوفويلز، التابعة لمجموعة ميركانتيل آند مارايتايم، عن توقيع شراكة جديدة خلال معرض أديبك 2025 مع شركة إيفرتري، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية في وقت سابق مع شركة إمارات بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

تأتي هذه الشراكة الجديدة لتعزيز تطوير أول منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) في الفجيرة، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خارطة طريق وقود الطيران المستدام 2030 وتحقيق رؤية الحياد المناخي 2050.

بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بتوريد المواد الأولية والموقعة مع شركة إيفرتري، ستؤمّن مينا بيوفويلز إمدادات مستدامة من زيت الطهي المستخدم والمواد القائمة على النفايات، ليتم تحويلها إلى وقود طيران منخفض الكربون. وتمثل هذه الاتفاقية رابطًا أساسيًا في سلسلة القيمة الخاصة بالاقتصاد الدائري، وتضمن استمرارية توريد المواد الخام اللازمة للإنتاج التجاري واسع النطاق لوقود الطيران المستدام.

وقال سعادة محمد سعيد الرقباي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا بيوفويلز :"تعزز هذه الشراكة أساس سلسلة القيمة لدينا من تأمين المواد الأولية المستدامة إلى تسليم وقود الطيران المستدام المعتمد. وهي تعكس التزامناببناء منظومة قوية وشفافة تدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة".

ومن جانبه قال غاتي الجيبوري، الرئيس التنفيذي لشركة مينا بيوفويلز:"تمثل شراكتنا مع إيفرتري تقدمًا ملموسًا نحو توطين إنتاج وقود الطيران المستدام وضمان موثوقية واستدامة وتنافسية قطاع الوقود المتجدد في دولة الإمارات".

ومن جانبها، قالت أنيتا لاو، الشريكة المؤسسة لشركة إيفرتري:"لطالما تمثل مهمتنا في تحويل النفايات إلى قيمة. ومن خلال تعاوننا مع مينا بيوفويلز، سنضمن تحويل زيت الطهي المستخدم والمواد القائمة على النفايات إلى وقود طيران مستدام معتمد، مما يدعم بشكل مباشر طموح دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050 والمساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة المسؤولة.»

وتُعد هذه الاتفاقية محطة جديدة في مسيرة مينا بيوفويلز نحو إنشاء أول منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، مما يعزز مكانة الفجيرة كمركز إقليمي للوقود المستدام والابتكار منخفض الكربون.