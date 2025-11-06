أرادَ ترسي عقداً بقيمة 145 مليون درهم لبناء مجمّع رياضي كبير في مجتمع الجادة بالشارقة





الشارقة في 6 نوفمبر / وام / أرست أرادَ عقداً بقيمة 145 مليون درهم لبناء مجمّع رياضي كبير في مشروع مجتمع الجادة بقيمة 145 مليون درهم على مساحة 400,000 قدم مربع من المساحات المنسقة ويضم ملعباً لكرة القدم بالحجم الكامل وملعبا لكرة القدم الخماسية وملاعب لكرة السلة والبادل والكرة الطائرة والإسكواش والريشة بالإضافة إلى مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات الهوائية ومناطق للعب والمغامرات للأطفال.

و قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ يتماشى تسليم هذا المجمّع الرياضي العالمي مع هدفنا المتمثل في تمكين نمط حياة نشط وصحي للمقيمين والزوار في الجادة كما تمثل المنشأة الجديدة إضافةً مهمةً إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والتي نعمل على توفيرها في جميع أنحاء هذه الوجهة العصرية المبتكرة ونواصل من خلالها تحسين نوعية الحياة في مجتمعنا وزيادة القيمة على المدى الطويل لمالكي المنازل لدينا.

ويُضاف المجمّع الرياضي الرئيسي الجديد في مجتمع الجادة إلى قائمة متنامية من المرافق الاستثنائية الأخرى والتي تشمل ميداناً متخصصاً للمكاتب والشركات ومجمّع مدار للتسّوق والترفيه ومركزاً للفنون المسرحية والثقافية من تصميم المعماري الياباني العالمي تاداو أندو.

وستساهم الجادة والتي تمتد على مساحةٍ تزيد عن 24 مليون قدم مربع بقيمة إجمالية تصل على 35 مليار درهم وتضم في مجملها 25,000 وحدة سكنية بتغيير المشهد الحضري في الشارقة عند اكتمالها ممثلة في مجتمع عصري تشمل الأحياء السكنية الكبرى وباقة واسعة من المحال التجارية ومنافذ البيع ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والتعليم والصحة وفق أعلى المعايير العالمية.

بتل