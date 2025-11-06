"صدارة خماسية" في اليوم الأول من بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للجولف

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للجولف، إحدى فعاليات سلسلة رولكس والتي تعد جزءا من التصفيات الختامية لـجولة دي بي ورلد، التي تُقام على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولف العالميين، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الجولة الأوروبية.

وشهدت نهاية اليوم الأول صدارة خماسية لكل من الجنوب أفريقي ريتشارد ستيرن، والإنجليزي تومي فليتوود، والإيرلندي شاين لاوري، والنيوزيلندي كازوما كوبوري، والفرنسي أدريان سادير، بعد أن أنهى كلٌّ منهم الجولة الأولى بـثماني ضربات تحت المعدل، في انطلاقة النسخة العشرين من البطولة التي يشارك فيها 72 لاعباً من نخبة نجوم الجولف حول العالم.

وتقاسم المركز الثاني سبعة لاعبين هم الدنماركي نيكولاي هويغارد، والإنجليزي آندي سوليفان، والألماني فون ديلينغشاوزن، والإسباني ناتشو ألفيرا، والأمريكي مايكل كيم، والياباني كيتا ناكاجيما، والسويدي أليكس نورين، بعد أن سجل كلٌّ منهم سبع ضربات تحت المعدل.

أما النجم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر «السباق إلى دبي» وبطل إحدى البطولات الكبرى هذا الموسم، فقد سجل أربع ضربات تحت المعدل ليحتل المركز السابع والعشرين.

و قال شاين لاوري، بطل نسخة عام 2019: "كان الأمر ممتعاً اليوم، حيث شعرت بالحماس عندما لعبت إلى جانب صديقي فليتوود، إذ تبادلنا الحماس والطاقة في اللعب، وكان الأمر جميلًا فعلًا".

من جانبه، أعرب تومي فليتوود عن سعادته بيوم مثمر في ملعب ياس لينكس وبالمجموعة التي لعب معها وقال : "أنا محظوظ مرة أخرى، فقد كانت مجموعة مريحة جداً، وأنا قريب جداً من شاين لاوري وراسموس، زملائي في فريق كأس رايدر".