"الإمارات الصحية" تفوز بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالتميز، بعد فوزها بالنسخة الثانية من "جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي" عن فئة أفضل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تقديراً لجهودها الريادية في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في الدولة عبر مشروع "شراكة الذكاء الاصطناعي للتصوير التشخيصي" الذي أطلقته بالشراكة مع شركة "يونيسون كابيتال للاستثمار".

بهذا الفوز تكون المؤسسة من أولى الجهات على مستوى الدولة التي تعتمد تطبيقات متقدمة فريدة من نوعها، مما أسهم في تسريع التشخيص ودعم الكوادر الطبية وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.

وهنأ معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على فوزها بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي عن فئة أفضل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ريادة المؤسسة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي من خلال مشروعات نوعية أسهمت في تسريع التشخيص ودقته بنسبة 99% ودعم الكوادر الطبية وتحسين جودة الحياة الصحية.

وأوضح معاليه أن هذه الجائزة تجسّد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز التنافسية بين الجهات الحكومية في مجال الابتكار بالذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في العمل الحكومي وتدعم ترسيخ شراكات فعالة مع القطاع الخاص لتعزز كفاءة الخدمات الصحية وترفع مستوى الجاهزية للمستقبل مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ماضية مع شركائها في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي، دعماً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات" 2031 لترسيخ مكانة الدولة نموذجا عالميا في الطب المستقبلي المبني على التقنيات المتقدمة.

من جهته، أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الفوز يمثل تتويجاً لمسار متواصل تقوده المؤسسة لترسيخ الذكاء الاصطناعي كركيزةٍ أساسية في قطاع الرعاية الصحية، وتجسيداً لجهودها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل الابتكار ثقافة راسخة والتقنية أداة لتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا التقدير يعكس رؤية المؤسسة في بناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الابتكار والتكامل والشراكات النوعية، وتدعم الجهود الوطنية لتسريع التحول الرقمي وتبني حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.

يأتي هذا الفوز ثمرة توظيف تطبيقات عملية ومبادرات رائدة عبر مشروع "شراكة الذكاء الاصطناعي للتصوير التشخيصي"، الذي يوظف حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية شملت الكشف المبكر عن سرطان الثدي والسل الرئوي والجلطات الدماغية وهشاشة العظام والكسور والأمراض الصدرية، الأمر الذي مكّن المؤسسة من إرساء نموذج متقدم في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القرار الطبي وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.



