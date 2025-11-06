"مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب" ومركز المعارض يطلقان سوق رأس الخيمة الليلي 14 نوفمبر

رأس الخيمة في 6 نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض " إكسبو" عن إطلاق تجربة تسوق تقام لأول مرة ضمن فعاليات الموسم عبر"سوق رأس الخيمة الليلي " وذلك ابتداء من 14 نوفمبر الجاري وخلال أيام الجمعة والسبت والاحد من كل أسبوع، بدءًا من الساعة 4:30 عصراً وحتى 10:30 ليلاً.

ويتخذ "سوق رأس الخيمة الليلي " مكانه من الساحة الخارجية لمركز رأس الخيمة للمعارض ، ويتكون من 100 متجر وتستمر فعالياته مفتوحة لدورة كاملة ، إلى جانب أنشطة وفعاليات أخرى مصاحبة للسوق منها الترفيهية والاجتماعية والتراثية.

يضم السوق - الذي يمثل إحدى التجارب الجديدة لمؤسسة سعود ومركز " أكسبو" معاً - عددا من المنتجات المتمثلة في المستلزمات والإكسسوارات النسائية والرجالية ، والعود والعطور، والأحذية ، والهدايا والتحف ، إضافة إلى المأكولات والمشروبات الخفيفة ، وكذلك الحرف اليدوية والمنتجات المحلية مثل الأشغال اليدوية ، والمنتجات التراثية ، والملابس التقليدية والمنتجات الإبداعية والفنية ، مثل اللوحات الفنية ، والتصوير، والتصميم ، والإلكترونيات .

ويستهدف "سوق رأس الخيمة الليلي " الراغبين بالمشاركة من الأسر المنتجة ، والطلاب من أصحاب الحرف اليدوية ، وأصحاب الهمم وأعضاء مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة ، بالاضافة الى أصحاب الرخص التجارية وذلك لدعمهم وتعزيز الثقة بمنتجاتهم ، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة عبر هذا التطبيق :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TBeKAq1C2xnGkVNME_JeiFjT0ZWjW8RFzzYcMXjdJVOHYw/viewform ، حيث يتم تسجيل البيانات ، وإضافة عنصر المشاركة الذي يشكل بضاعة المتجر .



