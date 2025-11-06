هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تطلق النسخة الـ4 من مبادرة "سواحلنا نظيفة"

الشارقة في 6 نوفمبر/وام/ أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة النسخة الرابعة من مبادرة "سواحلنا نظيفة" على شاطئ اللؤلؤية في خورفكان، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وطلاب المدارس والجامعات والمتطوعين، ضمن جهودها لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية البيئية والعمل التطوعي من خلال أنشطة تبرز أهمية حماية البيئة الساحلية والبحرية، بما يعكس الصورة الحضارية لإمارة الشارقة.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة، أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة العمل التطوعي البيئي، مشيرة إلى أن نجاح هذه الفعاليات يعتمد على التعاون المؤسسي والمجتمعي لتحقيق أثر ملموس في حماية البيئة البحرية.

وقالت إن "سواحلنا نظيفة" تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل حماية البيئة مسؤولية مجتمعية، وأن الوعي البيئي يبدأ من الفرد ويتجسد بالعمل الجماعي للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وأضافت السويدي أن خورفكان تمثل نموذجاً لنجاح الجهود المشتركة في حماية البيئة الساحلية، مؤكدة حرص الهيئة على إشراك المجتمع بفعالية في صون البيئة.

تضمنت الفعالية حملات تنظيف الشاطئ وقاع البحر ، و ورشا توعوية لطلاب المدارس، ومعرضا بيئيا لابتكارات الطلاب، وركنا تعريفيا بالكائنات البحرية ودورها في تحقيق التوازن البيئي.