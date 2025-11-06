10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة يتنافسون ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 6 نوفمبر/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الفعالية الأبرز والأضخم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل بعد أن بلغ عدد المشاركين 10,000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، في إنجازٍ جديد يكرّس مكانة البطولة الأهم على أجندة الجوجيتسو العالمية. ويجسد هذا الإقبال غير المسبوق الثقة المتزايدة بالبطولة وتنظيمها الاستثنائي على الأصعدة كافة، ويؤكد دورها الريادي في استقطاب أبرز المواهب وترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وجاء الإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة عشرة من البطولة خلال مؤتمرٍ صحفي موسّع عُقد اليوم في فندق الريتز-كارلتون بأبوظبي، بحضور سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس اللجنة المنظّمة للبطولة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والسيد يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، و سائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز، و مروة آل رحمة نائب الرئيس ورئيسة قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول.

وتوجه سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الكبير ورعايته الكريمة لرياضة الجوجيتسو.

وأوضح سعادته أن هذا الدعم شكّل الأساس الذي حول الحلم إلى واقع، وجعل من الإمارات رائدة عالمياً في هذه الرياضة بنتائجها وإنجازاتها وتفوقها.

كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة التي عززت مكانة الجوجيتسو، وجعلت منها مشروعاً وطنياً ناجحاً بإمتياز يجسد شخصية المواطن الإماراتي وقدرته على الإبداع والتميز.

وقال الظاهري:" لا يفوتني في هذا المقام أن أوجه تحية تقدير واعتزاز إلى لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، الذين رفعوا راية الوطن في كافة المحافل، وآخرها بطولة العالم الجارية في تايلاند، حيث أبدعوا بأدائهم، وتألقوا بانضباطهم ونتائجهم.. نحن فخورون بكم ونتطلع منكم إلى المزيد دائماً.. كما نشكر أسر اللاعبين على دعمهم ومساندتهم، فهم شركاء حقيقيون في كل إنجاز، ونثمّن جهود الأجهزة الفنية والإدارية وفريق عمل الاتحاد الذين يعملون بروح الفريق الواحد".

وأضاف أن النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، هي الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ورحب بالجميع على أرض الإمارات، أرض الإبداع والعطاء والتسامح، وتمنى لهم جميعاً التوفيق والنجاح وقال : "ستكون أولويتنا الأولى أن يشعر كل مشارك في البطولة بأنه في وطنه وبين أهله ومحبيه".

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "تمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إحدى أبرز المنصات التي تجسد رؤية العاصمة أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرياضة، ومركزاً يحتضن أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم.. لقد أصبحت البطولة نموذجًا يحتذى في التنظيم والتميز، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والشراكة الوثيقة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.. نحن فخورون بأن تكون أبوظبي حاضنة لهذه الرياضة النبيلة التي تُرسخ قيم الانضباط والتفوق والتسامح، وتواصل صناعة أبطال المستقبل بروح التحدي والعزيمة التي تميز أبناء الإمارات".

وقال سعادة سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "ندرك في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أهمية الرياضة فهي ليست نشاطاً ترفيهياً فحسب، بل ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي.. ومن هذا المنطلق، تواصل الدائرة دعمها لمجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزا رياضيا عالميا.. وتجسد هذه الفعاليات جوهر رؤيتنا في دعم الرياضات التي تعزز القيم الإنسانية مثل الانضباط، والاحترام، والالتزام وتحمل المسؤولية، وهي القيم التي تمثل روح مجتمعنا الإماراتي.. أثبتت أبوظبي قدرتها على تنظيم واستضافة أبرز الأحداث الرياضية والثقافية على مستوى العالم بفضل بنية تحتية عالمية المستوى وتجارب ضيافة استثنائية".

وقال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: "بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تمثل حدثًا استثنائيًا يجسد رؤية العاصمة أبوظبي في بلوغ القمة وتأكيد مكانتها عاصمة عالمية للجوجيتسو ووجهة أولى لأبطال العالم.. نعتز في قنوات أبوظبي الرياضية بأن نكون الشاهد والراوي لمسيرة هذا الحدث العالمي، من خلال تغطية شاملة تُقدم الصورة التي تليق بأهميته، عبر أحدث تقنيات البث والتفاعل المباشر.. وستواكب قنواتنا البطولة ببرامج تحليلية واستوديوهات متخصصة وتقارير خاصة لمتابعة أداء اللاعبين ونقل قصصهم الملهمة، بالإضافة إلى أعمال وثائقية تؤرّخ مسيرة البطولة وتُخلّد أسماء أبطالها، بما يعكس التزامنا بنقل الصورة الكاملة لعظمة هذا الحدث ومكانته في قلوب الجماهير حول العالم."

من جانبه قال سائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز:" نعتز بشراكتنا الممتدة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للسنة الرابعة عشرة على التوالي، كشريك حصري للسيارات وأحد الداعمين الأوائل لمسيرة هذه الرياضة منذ انطلاقتها في دولة الإمارات.. فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الحدث الرياضي المرموق الذي يجسد قيم التميز والانضباط والعزيمة.. ومع انطلاق نسخة هذا العام، نواصل التزامنا بدعم البطولة عبر توفير أسطول سيارات ديفيندر لنقل اللاعبين الدوليين والمحليين، بما يضمن راحة وسلاسة تنقلاتهم ويمنحهم تجربة استثنائية تعكس روح العلامة".

وقالت مروة آل رحمة، نائب الرئيس ورئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول: "نعتز بشراكتنا المستمرة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي تجسد التزام بنك أبوظبي الأول بالمساهمة في تنمية المجتمع وتمكين الشباب.. فمن خلال دعمنا لبطولات الاتحاد وأكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو، ساهمنا في زيادة الإقبال على هذه الرياضة، ليصل عدد المنتسبين إلى الأكاديمية منذ انطلاق شراكتنا إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة يتدربون بانتظام على فنون الجوجيتسو.. هذه الشراكة تعبّر عن رؤيتنا في تعزيز نمط الحياة الصحي وترسيخ القيم الوطنية الإيجابية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ودور الرياضة في بناء جيل طموح يرفع راية الإمارات في المحافل العالمية".

واستعرض فهد علي الشامسي من خلال كلمته أبرز مستجدات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، موضحًا أنها تشهد مشاركة قياسية تضم 10,000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، و730 نادٍ وأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، بينهم نسبة نسائية بلغت 32% و60% من إجمالي المشاركين من خارج الدولة. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الثقة العالمية.