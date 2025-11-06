المركز الوطني للتأهيل يشارك بملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الرابع

أبوظبي في 6 نوفمبر/وام/ اختتم المركز الوطني للتأهيل مشاركته الفاعلة في ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الرابع 2025، الذي نظمته "بيورهيلث" في مدينة زايد بمنطقة الظفرة واختتم اليوم تحت شعار "صحة المجتمع تبدأ من الأسرة" وذلك انطلاقاً من حرصه على تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر المؤثرات العقلية، وتسليط الضوء على جهوده الوقائية والعلاجية والتأهيلية القائمة على أحدث الممارسات العلمية والتقنيات الذكية في مجال مكافحة الإدمان.

وأوضح يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن المشاركة في الملتقى تعكس التزام المركز بتعزيز التواصل مع المجتمع ومواكبة المستجدات العالمية في مجالات الوقاية والعلاج، مؤكداً أن «ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الرابع" منصة مثالية لعرض تجارب المركز المبتكرة في تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية في الدولة والمنطقة.

وأضاف أن المركز يعتمد على البروتوكولات العلاجية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويعمل على تطوير برامج شاملة تشمل العلاج السلوكي والطبي والنفسي والاجتماعي، لضمان جودة الخدمات واستدامة برامج الوقاية والتأهيل.

وأقام المركز منصة توعوية تعريفية قدم من خلالها الكوادر الطبية والفنية شرحاً حول الخدمات العلاجية المتاحة وسبل الحصول على الدعم والاستشارة بسرية تامة عبر الرقم المجاني 8002252 أو البريد الإلكتروني 8002252@nrc.gov.ae .

وشارك المركز ضمن المؤتمر العلمي المصاحب للملتقى بورقتي عمل متخصصتين، وجلسات توعوية تفاعلية ضمن فعاليات الملتقى.