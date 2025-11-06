إكسبوالشارقة يستعرض ريادة الإمارة بمجال سياحة الأعمال بسوق السفر العالمي بلندن

لندن في 6 نوفمبر / وام / شارك مركز إكسبو الشارقة في فعاليات الدورة الـ45 من معرض "سوق السفر العالمي 2025" الذي اختتم اليوم في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة أكثر من 4000 عارض من 180 دولة وبحضور ما يزيد عن 46 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

جاءت مشاركة وفد مركز أكسبو برئاسة سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز تحت مظلة جناح إمارة الشارقة وضمن وفد هيئة الإنماء التجاري والسياحي الذي ضم 19 جهة حكومية وخاصة بهدف عرض المقومات الرائدة التي تحتلها الإمارة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

استعرض وفد المركز أمام المشاركين في المعرض ما يمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وقدرته على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى مستهدفًا بناء شراكات دولية جديدة لاستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية إلى الإمارة إضافة إلى المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي المستدام في الشارقة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن مشاركة المركز في "سوق السفر العالمي" شكلت إضافة نوعية لجهود ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال مشيراً إلى أن إكسبو الشارقة يعد محركاً رئيسياً لهذا القطاع في الإمارة بفضل ما لديه من إمكانات متميزة.

ونوه إلى أن المركز حرص خلال مشاركته على اطلاع زوار الحدث والمشاركين على الفرص الواعدة في إمارة الشارقة وقدراتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي لاسيما في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية قوية إلى جانب ما تشهده من مشاريع سياحية كبرى.

وتم تسليط الضوء على التطوير المستمر في أجندة فعاليات إكسبو الشارقة وشموليتها والتي تتضمن معارض ومؤتمرات متخصصة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والتعليم والسياحة والثقافة وغيرها من القطاعات التي تساهم في جذب المستثمرين والزوار من مختلف الدول.

وشهدت منصة إكسبو الشارقة عقد اجتماعات عمل موسعة مع عدد من المسؤولين والجهات المشاركة في المعرض تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع سياحة الأعمال بإمارة الشارقة .

وناقش وفد المركز آفاق الشراكات المستقبلية مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والسياحة بما يسهم في توسيع شبكة علاقات إكسبو الشارقة على الصعيد العالمي واستقطاب فعاليات جديدة وتعزيز مكانة الإمارة مركزا إقليميا رائدا للفعاليات والمعارض الكبرى.