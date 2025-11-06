محمد بن راشد يشهد أعمال اليوم الختامي من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025

أبوظبي في 6 نوفمبر /وام/ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعمال اليوم الختامي من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي عقدت في أبوظبي من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، حيث أطلقت خلال الاجتماعات مشاريع ومبادرات كبرى لتحولات شاملة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر أكثر من 40 جلسة رئيسية وإحاطة حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية.

وقال سموه: "اختتمنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. جمعتنا أولويات واحدة، وغايات موحدة، وتحديات مشتركة.. فريق وطني واحد من جميع إمارات الدولة.. له رئيس واحد.. وعلم واحد.. ووطن متحد.. نفخر بمنجزنا.. ونناقش مستقبلنا.. ونوحد جهودنا وطاقاتنا لبناء أفضل حياة للبشر على أرض الإمارات".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله، مستمرة في ترسيخ النهج الذي تبنته من فجر التأسيس في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بإمكانات وأدوات فرق العمل الحكومية، بما يمكنها من تنفيذ الخطط الاستراتيجية الكبرى في التنمية ورفاه الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية والمكانة العالمية لدولة الإمارات.

وقال سموه: "الإنسان محور عملنا في حكومة الإمارات.. وبناء الفريق المتجانس رهاننا الأكبر لتحقيق ما يرجوه منا أهل الإمارات.. نؤمن بأن العمل الحكومي الحقيقي حوار ومكاشفة ومراجعة.. هكذا كنا وهكذا سنبقى.. طموحنا بلا حدود وكل نجاح نحتفل به اليوم يحفزنا على بذل جهد مضاعف.. كل نجاح هو أمانة نصونها ومسؤولية لا نتخلى عنها أمام المستقبل وأجيالنا القادمة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " نحن دولة لا تؤمن إلا بلغة الأرقام ورضا الناس.. نعلي من المنجز الباقي في ذاكرة وضمير شعبنا ونحتفي بالفكرة الملهمة.. صدارتنا العالمية هدف تهون أمامه كل الصعاب.. نحن دولة لا تركن إلى إنجاز مؤقت.. نتقدم ونعمل بصمت ونترك للتاريخ مهمة قياس الأثر وإحصاء الإنجازات".

ومثلت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، انطلاقة جديدة في مساعي دولة الإمارات لتحقيق تطلعات شعبها في رفاه العيش والتنمية المستدامة، بما يرسخ مكانتها في مختلف المجالات، ويعزز حضورها في سباق التنافسية العالمية، وتأثيرها الإيجابي إقليمياً ودولياً، كما جاءت مخرجات الدورة الجديدة ترسيخاً لما حققته دولة الإمارات في الأعوام الماضية على مختلف الصعد، ورسمت خريطة طريقة واضحة المعالم للمرحلة المقبلة تضع الإنسان في قلب التنمية.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، والتي تطمح إلى ترسيخ قيمة الأسرة كمصدر أساسي للهوية.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "استراتيجية الهوية الوطنية"، التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات، منصة "أرقام الإمارات الموحّدة"، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل.

وتضمنت الاجتماعات السنوية تكريم فرق الاتحاد، تقديراً لما سجلته من إنجازات ومساهمات في تعزيز مكانة الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، حيث تم تكريم 3 فرق عمل وطنية هي فريق بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفريق إكسبو 2025 أوساكا، الجناح الوطني لدولة الإمارات، وفريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وشهدت الاجتماعات تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية إضافة إلى تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتضمنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، وجرى الاجتماع بمشاركة عدد من معالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وذلك للمرة الأولى.

وأطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال لقاء سموه خريجي الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج "خبراء الإمارات"، برنامج خبراء الإمارات للذكاء الاصطناعي والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء جيل من الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التمرين الوطني متعدد القطاعات الذي نفذته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.

وحاكى هذا التمرين، الذي شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جانباً منه، سيناريوهات مركبة تشمل إعصارًا وتقلبات مناخية حادة وهجمات سيبرانية متزامنة، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وشهدت الاجتماعات السنوية، جلسة حوارية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، استعرض خلالها مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة.

كما شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد "خلوة البيانات الاقتصادية"، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، من مختلف إمارات الدولة.

وعقدت خلال الاجتماعات السنوية، سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن مساحة "نبض الوطن"، والتي شكلت منصة وطنية تفاعلية جمعت مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بملف الأسرة.

كما شهدت الاجتماعات، إطلاق حزمة المسرعات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء عدداً من الشراكات الاستراتيجية المعرفية الجديدة في مجالات الأداء والتميّز الحكومي، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة.

وتضمنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وللمرة الأولى، انعقاد "الحوار الحكومي مع القطاع الخاص"، بمشاركة نخبة من كبار القيادات، من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورؤساء تنفيذيون، ضمن جلسات بأجندات متخصصة استهدفت صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا وابتكارًا.

وجرى خلال الاجتماعات السنوية إعلان وزارة الطاقة والبنية التحتية عن حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم لغاية عام 2030، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.

وتم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، إطلاق "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي" لقياس مدى استعداد الجهات الاتحادية للريادة.

وللمرة الأولى في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي" بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي يمثلون وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية كبرى.

يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات كانت قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد ، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.