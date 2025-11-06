"هاكاثون الشارقة للابتكار السياحي" يعيد صياغة تجربة السفر والسياحة

الشارقة في 6 نوفمبر / وام / أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة اليوم هاكاثون الابتكار السياحي 2025 الذي استضافته ونظمته بالتعاون مع قسم علوم وهندسة الحاسوب بالجامعة الأمريكية في الشارقة في المبنى الرئيسي للجامعة بحضور سعادة خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة والدكتور تود لورسن مدير الجامعة وعدد من الأكاديميين.

أقيم الهاكاثون بوصفه جزءا من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 20 واستقطب 500 طلب مشاركة من طلاب جامعيين يمثلون 29 جامعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتم اختيار 80 طالبًا من 11 جامعة لتطوير حلول عملية وجاهزة للقطاع السياحي

وعلى مدار يومين عملت الفرق متعددة التخصصات على معالجة تحديات تتعلق بالسياحة الذكية والمستدامة بدءاً من تحديد المشكلات وصولاً إلى تقديم مخرجات قابلة للتنفيذ مثل النماذج الأولية وتصميم التطبيقات والواجهات وتحليل البيانات وعروض الفيديو القصيرة والعروض التقديمية المفاهيمية.

وقامت لجنة تحكيم مكونة من خبراء أكاديميين ومتخصصين في القطاع بتقييم المشاركات النهائية بناءً على حجم المشكلة ومدى ارتباطها بإمارة الشارقة وموضوع الهاكاثون وقابليتها للتطبيق والتوسع والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا وإمكانية خلق قيمة مضافة إلى جانب جودة العرض العام.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع أهمية الابتكار في تعزيز نمو القطاع السياحي في الشارقة مشيرا إلى أن هذا الهاكاثون يمثل منصة لإعادة تصوّر مستقبل السياحة وابتكار حلول تخدم مجتمعنا وشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات وتطوير حلول عملية تتماشى مع رؤية الشارقة للسياحة المستدامة معًا.

وقال الدكتور عمران ذو القرنين أستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة الأميركية في الشارقة إن الهاكاثون برهن على قدرة طلبتنا على الانتقال سريعًا من الفكرة إلى التنفيذ بتطبيق مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وتطوير الويب والبلوك تشين لتناسب احتياجات الصناعة لافتا إلى أن السياحة مجال تتقاطع فيه البيانات والتصميم والتجربة الإنسانية وما قدّمه الطلبة من نماذج أولية عملية قابلة للاستخدام يؤكد نوعية التعلّم الذي نقدمه في الجامعة الأميركية في الشارقة.

و في ختام عملية التحكيم حصل فريقان من الجامعة الأمريكية بالشارقة (AUS) على المركزين الأول والثاني في الهاكاثون الأول كان من نصيب فريق "حياكم" عن مشروعهم “ "Sharjah Quest وهو تطبيق عن لعبة رقمية تفاعلية ذات طابع سياحي حيث يجمع الزوار في اللعبة الطوابع الرقمية ويكتشفون شخصيات تراثية ويتبعون مسارات مخصصة تزودهم بزيارات للمواقع السياحية والمشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة وحصل على جائزة قدرها 20,000 درهم وسيقدم حلهم في منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر .

وكان المركز الثاني من نصيب فريق "نوماد" "Nomad" عن نظام لمراقبة صحة الشعاب المرجانية باستخدام الاهتزازات تحت الماء ما يساعد إمارة الشارقة على حماية الحياة البحرية وتعزيز مكانتها وجهة شاطئية متميزة وحصل على جائزة قدرها 15,000 درهم

وفاز بالمركز الثالث فريق "تريلز" "trail/s" من جامعة عجمان عن منصة شاملة تربط السياحة بالقانون والابتكار الطبي الحيوي لدعم جميع المسافرين بغض النظر عن قدراتهم وتقوم المنصة بالتوصية بالأماكن التي يمكن زيارتها بسهولة وتعمل كدليل سياحي افتراضي وتدمج الأجهزة الطبية المساعدة لضمان استكشاف أصحاب الهمم لدولة الإمارات العربية المتحدة بثقة وراحة وحصل على جائزة قدرها 10,000 درهم.