غرفة عجمان تشارك في "منتدى الأعمال الخليجي ـ الأوروبي" بالكويت

الكويت في 6 نوفمبر / وام/ شاركت غرفة عجمان في "منتدى الأعمال الخليجي ـ الأوروبي" التاسع الذي استضافته دولة الكويت، تحت شعار "معاً من أجل ازدهار مشترك" واستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في دعم النمو والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.

مثل غرفة عجمان خلال المنتدى سعادة مريم خليفة النعيمي عضو مجلس الإدارة والذي شهد على مدار يومين مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

تناولت جلسات المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية ومنها "التحولات الرقمية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد وتنمية الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية"، ومحور تمكين ريادة الأعمال وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت سعادة مريم خليفة النعيمي إن المنتدى وفر منصة تفاعلية رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التوجهات الاقتصادية بين الجانبين الخليجي والأوروبي، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي وريادة الأعمال والتدريب.

وأوضحت أن مشاركة غرفة عجمان تعكس جهودها لتحقيق أهدافها الرامية إلى الترويج للفرص واستقطاب الاستثمارات وتحسين شبكات التجارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال.

وحرص وفد الغرفة على عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الوفود الدولية المشاركة، بهدف بحث سبل الشراكة والتعاون والترويج للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في إمارة عجمان.



