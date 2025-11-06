منشورات القاسمي:كتاب حاكم الشارقة الجديد يحظى باهتمام واسع من زوار معرض الكتاب

الشارقة في 6 نوفمبر / وام / أكد مهند أبو سعيدة مدير منشورات القاسمي المشاركة في النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز أكسبو الشارقة أن الكتاب الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يوم أمس "مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس : أحداث في حوليات من عام 1622 إلى عام 1810 " وهو تكملة لكتاب " البرتغاليين في بحر عمان " الذي أطلقه سموه في معرض مسقط 2025 ، يحظى باقبال واسع من زوار المعرض لاقتنائه.

وقال أبوسعيدة في تصريحات لـ "وام" إن منشورات القاسمي أنجزت طبعات الكتاب الثلاث ،منوها إلى أن المنشورات توفر وحدة تخزين إلكترونية للكتاب ذاته وهي هدية من صاحب السمو حاكم الشارقة للباحثين و للجمهور .

وأوضح أن جناح منشورات القاسمي يضم أيضا كتب صاحب السمو حاكم الشارقة الجديدة وهي "تاريخ القواسم " في خمسة أجزاء إضافة إلى أجزاء من‏ "مجمع التواريخ " باللغتين الإنجليزية و العربية في 33 مجلدا ، كما أن جميع إصدارات سموه الأخرى تلقى إقبالا من الجمهورر المحلي والخليجي والعربي وتتمثل في 14 رواية تاريخية ، مشيرا إلى أن إجمالي إصدارات سموه تبلغ 58 إصدارا حتى الآن تمت ترجمتها لأكثر من 20 لغة حية ، وهي تتنوع في حقول المعرفة والتاريخ و الأدب و المسرح و الرواية و السيرة و ‏كتب التاريخ .