الروائي المصري محمد سلماوي:الشارقة إحدى أهم عواصم الثقافة العربية

الشارقة في 6 نوفمبر/وام/ أكد الكاتب والروائي المصري محمد سلماوي شخصية العام الثقافية للدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أن اختياره لهذا التكريم يمثل تقديراً لمسيرة حياة امتدت لعقود طويلة في خدمة الأدب والثقافة معرباً عن سعادته بأن يأتي هذا التقدير من الشارقة التي وصفها بـ "إحدى أهم عواصم الثقافة في الوطن العربي" بفضل الجهود التنموية البناءة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "محمد سلماوي... سيرة ومسيرة" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "بينك وبين الكتاب"، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن الثقافة التي اختارها سموه منهجاً للحياة في الشارقة تمثل اليوم ما يحتاجه العالم العربي لصون هويته الجامعة التي باتت مهددة على أكثر من مستوى.

وتناول سلماوي مسيرته بين الأدب والصحافة موضحاً أن دراسته للأدب الإنجليزي لم تكن توجهاً نحو ثقافة بعينها بقدر ما كانت وسيلة لفهم البناء الأدبي والمدارس النقدية المختلفة لكنه تساءل حينها: "هل سأمضي حياتي أدرّس الأدب الإنجليزي في الجامعة بينما يعاني المجتمع من قضايا أكثر إلحاحاً؟" مشيراً إلى أن هذه التساؤلات غيّرت مجرى حياته حين التقى الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي عرض عليه فرصة عمل فوجد فيها الفرصة التي تجمع بين الفكر والواقع الذي كان يسعى إلى المساهمة في صناعته.