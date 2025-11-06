الشارقة تستضيف الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الأذربيجاني المشترك

الشارقة في 6 نوفمبر/وام/ استضاف مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الأذربيجاني المشترك والذي جمع ممثلي اتحاد غرف الإمارات ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان.

عقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس الجانب الإماراتي بالمجلس ومن الجانب الأذربيجاني أورخان محمدوف رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية خاصة في قطاعات النقل والطاقة وهندسة البناء و الديكورات و المنسوجات و الاخشاب و تكنولوجيا المعلومات والاتصال و الخدمات المالية والسياحة ومراكز التعليم.

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس إن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات تعاون وثيقة ومتطورة تغطي المجالات كافة مشيرا إلى أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في قطاعات مختلفة.

وأكد ضرورة العمل من أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين لافتاً الى الحرص المشترك والرغبة المتبادلة لدى الطرفين لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وشدد العويس على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص وتنمية العمل المشترك بين قطاعات الأعمال الإماراتية والأذربيجانية مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفعه الى مستوى الطموحات خاصة وأن مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2025 بين اتحاد غرف الإمارات ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان بشأن مجلس الأعمال ستعزز من العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين وقال : " نرغب بتطوير هذه المذكرة والعمل بشكل حثيث نحو تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك".

من جانبه أوضح أورخان محمدوف أن الوفد المرافق له يضم عددا من الشركات الأذربيجانية في مجالات متنوعة كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا وهو ما يشير إلى تنوع المجالات التي يمكن للشركات من البلدين الدخول فيها، مشيراً إلى أن هناك مبادرات من البلدين تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما من بينها الزيارات المتبادلة والوفود التجارية مؤكداً أهمية مجلس الأعمال في بناء حلقة تواصل مباشر بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم بأذربيجان.

ودعا محمدوف الشركات الإماراتية للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالزراعة والصناعة والمواد الغذائية وبحث التعاون مع الشركات الأذربيجانية المشاركة في الوفد المرافق له مؤكدا استعداد الوكالة التام لدعم الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في بلاده.

وجرى أيضا مناقشة آلية عمل المجلس والخطط المستقبلية بما يتفق ومصالح قطاع الأعمال بالبلدين.