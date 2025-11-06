مجلس شباب شرطة أبوظبي ينظم جلسة حوارية حول الصحة النفسية

أبوظبي في 6 نوفمبر /وام/ نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي جلسة حوارية بعنوان " الصحة النفسية بعيون الشباب "بالتزامن مع فعالية "جمال عقولنا"، في حديقة "أم الإمارات"، بالتعاون مع دائرة الصحة والمؤسسة الإتحادية للشباب، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية.

حضر الجلسة العميد عثمان حاجي خوري نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعدد من الضباط والأفراد.

تأتي الجلسة ضمن جهود شرطة أبوظبي لدعم المبادرات الشبابية التي تسلط الضوء على الجوانب النفسية والاجتماعية المؤثرة في جودة الحياة، وفي إطار حرصها على تمكين فئة الشباب من تبني أساليب حياة متوازنة تسهم في بناء مجتمع أكثر طمأنينة وسعادة.

صاحب الجلسة معرض توعوي للصحة النفسية.