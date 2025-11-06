"NXN " تقدم خدمات الشحن لزوار معرض الشارقة للكتاب 2025

الشارقة في 6 نوفمبر/وام/ قدمت الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، التابعة لسفن إكس (7X)، في معرض الشارقة الدولي للكتاب خدمات الشحن للزوار، بما يتيح لهم إرسال مشترياتهم بسهولة وسرعة من المعرض إلى مختلف أنحاء الدولة وخارجها، في خطوة تهدف إلى تعزيز راحة الزوار وتسهيل تجربتهم، مع تقديم خصومات خاصة وأسعار مميزة.

تأتي مشاركة NXN في هذا الحدث تعزيزًا لدورها في خدمة المجتمع، وترسيخًا لقيم المسؤولية والمشاركة التي يجسدها «عام المجتمع»، من خلال إتاحة حلول عملية تسهّل حياة الأفراد وتدعم القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الثقافة والمعرفة الذي يشكّل ركيزة من ركائز التنمية الوطنية.

تُعد الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية إحدى المبادرات الاستراتيجية لسفن إكس (7X) وتضم شبكة واسعة من الفروع ومواقع الاستلام والتسليم المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لتوفّر منظومة متكاملة من الحلول اللوجستية والتجارية، مثل المتاجر المظلمة والخزائن الذكية ومراكز المناولة الصغيرة، التي تربط بين الأفراد والمؤسسات والمتاجر الإلكترونية عبر بنية مادية ورقمية موحدة، بما يعزّز من كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.