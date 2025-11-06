شرطة الفجيرة تنظم ملتقى “تصفير البيروقراطية” بمشاركة شركائها الاستراتيجيين

الفجيرة في 6 نوفمبر / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ملتقي “تصفير البيروقراطية” بفندق دبل تري بالفجيرة، بمشاركة واسعة من شركائها الاستراتيجيين في المؤسسات الاتحادية والمحلية على مستوى الإمارة.

يأتي الملتقى انسجاماً مع توجهات حكومة الإمارات الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، والانتقال نحو بيئة عمل مرنة وسريعة الاستجابة، تحقق رضا المتعاملين وتسهم في رفع تنافسية الدولة عالمياً ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته الحكومة.

واستعرضت شرطة الفجيرة خلال الملتقى مجموعة من المشاريع الابتكارية الداعمة لمبادرات تصفير البيروقراطية في الخدمات والإجراءات.

وشهد الملتقى نقاشات حول المشاريع المقترحة من مختلف الجهات المشاركة إلى جانب طرح عدد من الأفكار التطويرية والملاحظات التحسينية التي تسهم في تعزيز التكامل بين المشاريع والخدمات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة.

كان سعادة العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، مدير عام العمليات الشرطية قد افتتح الملتقى بكلمة رحب فيها بالمشاركين وأكد أن هذا الملتقى يأتي تجسيداً لحرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى بناء منظومة عمل مبتكرة خالية من التعقيدات الإدارية.

وفي ختام الملتقى، كرم سعادة العميد الدكتور علي راشد اليماحي الجهات المشاركة تقديراً لمساهمتها الفاعلة في إنجاح أعمال الملتقى ودعمها لجهود شرطة الفجيرة في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المتعاملين.