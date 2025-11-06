بلدية عجمان تطلق 8 مبادرات نوعية داعمة لريادة الأعمال

عجمان في 6 نوفمبر /وام/ أطلقت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان 8 مبادرات نوعية داعمة لريادة الأعمال تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وخلق منظومة أعمال متكاملة.

تنسجم المبادرات مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناحي استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن المبادرات التي أطلقت في إطار المشاركة في حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" تستهدف تحقيق نتائج إيجابية يلمس أثرها الجميع من ضمنها مبادرة استشارات البناء التجاري لرواد الأعمال، والتي تهدف إلى تقديم جلسات استشارية مجانية في مجالات استشارات البناء ومعايير التصميم واللوائح التشريعية، ومبادرة "رخصة سريعة" لتخصيص مسار سريع لإنجاز معاملات الرخص الناشئة الخاصة برواد الأعمال.

وأوضح أن المبادرات الـ 8 المعتمدة تشمل مشروع التاجر الصغير في الحدائق، إضافة إلى مبادرة رواد الأعمال أصحاب رخص الأعمال المنزلية، ومبادرة استشارات المطاعم.

ونوه إلى أن الدائرة تنتهج العمل المستدام لتوفير بيئة محفزة وإيجابية لرواد الأعمال في الإمارة، وتطرق إلى مبادرة " دعم الريادة بروح السعادة" التي تنسجم أهدافها مع الخطط الشاملة والمتكاملة للدائرة لتحفيز ودعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى مبادرة "تمكين رواد الأعمال"، لتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لنمو مشاريعهم وضمان استمراريتها ونجاحها.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت "منصة رواد الأعمال"بموقعها الرسمي بهدف دعم ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة من الوصول للمعلومات والخدمات بسهولة ووضوح، إلى جانب إضافة فئة "أفضل رائد أعمال" ضمن جائزة النقوة لتكريم النماذج الريادية الملهمة في الإمارة.