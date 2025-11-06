باريس تقلّص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمائة

باريس في 6 نوفمبر/وام/ سجلت العاصمة الفرنسية باريس انخفاضاً بنسبة تقارب 25 في المائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال السنوات العشر الماضية وفقاً لدراسة أوروبية أُجريت بالتعاون مع هيئة مراقبة جودة الهواء في باريس "إيرباريف" ونُشرت اليوم قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP30" بمدينة بيليم البرازيلية.

وأكّد البروفسور توماس لوفو من مختبر علوم المناخ والبيئة الفرنسيّ (LSCE)، أنّ هذه النتائج تتطابق تقريباً مع تقديرات "إيرباريف" المبنيّة على حصر شامل لمصادر الانبعاثات مثل التدفئة بالأخشاب، وحركة المرور، والأنشطة الصناعيّة.

وأوضح لوفو أن البيانات الميدانية الفورية تتيح تقييماً أدقّ لسياسات المدينة في تحسين جودة الهواء والحدّ من التلوّث، منوها إلى أن قطاع النقل يُعدّ الأكثر مساهمة في هذا الانخفاض، بفضل تراجع استخدام السيارات العاملة بالوقود الأحفوريّ وتوسّع شبكات مسارات الدراجات الهوائية ووسائل النقل العام.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أنّه في حال تمكنت باريس من تنفيذ خطة عملها المناخية بالكامل، فإنها ستكون على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المناخيّ لعام 2030، تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي يهدف إلى حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.