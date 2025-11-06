"كهرباء دبي" تدعم مبادرة "تمكين العقول"

دبي في 6 نوفمبر / وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها لمبادرة "تمكين العقول" التي أطلقها نادي دبي لأصحاب الهمم بهدف تأهيل وتمكين أعضاء النادي من مختلف فئات الإعاقة عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في المهارات الرقمية والتقنية.

تشمل مبادرة "تمكين العقول" إنشاء غرفة حاسوب ذكية مجهزة بأحدث تقنيات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي داخل مقر النادي لتزويد المستفيدين بالمعارف والقدرات التي تمكنهم من الاندماج بفاعلية في المجتمع وسوق العمل الرقمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إنه في إطار مسؤوليتنا المجتمعية نلتزم بدمج وتمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على العيش باستقلالية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الوطن ومنحهم فرصا متكافئة للتميز والإبداع وتحرص الهيئة على توطيد شراكتها الاستراتيجية مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومواصلة إطلاق المبادرات والبرامج الملهمة التي أثبتت عبر السنوات دورها المؤثر في إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.