"نسائية دبي"تنظم لقاء مفتوحا بعنوان "حتا أكثر جاهزية"

دبي في 6 نوفمبر/وام/عقدت جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع مركز دبي للمرونة ضمن مبادرة "عمار يا بلادي" لقاءً مفتوحاً بعنوان "حتا أكثر جاهزية" وذلك تحت شعار "الوطن أمانة".

يأتي ذلك في إطار جهود إمارة دبي لتعزيز جاهزيتها واستدامة مرونتها في مواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية المجتمع وضمان استمرارية الحياة والخدمات في جميع الظروف.

أقيم اللقاء في مركز حتا التابع لهيئة تنمية المجتمع بحضور عدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث الطبيعية إلى جانب نخبة من الشخصيات المجتمعية وأهالي المنطقة وسعادة سلطان محمد بن الشيخ مجرن مؤسس ورئيس فريق سماوي للاستكشاف والتوثيق البيئي.

هدف اللقاء إلى تعزيز ثقافة الاستعداد والمرونة المجتمعية في منطقة حتّا وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الأهالي والجهات الرسمية لبحث التحديات المحلية المرتبطة بالبنية التحتية والسيول والصرف الصحي والاتصالات وسرعة الاستجابة خلال الحالات الطارئة.

أدار اللقاء سعادة المهندس إبراهيم عبدالله الخزرجي رئيس الإنذار المبكر من إدارة الأزمات ممثل مركز دبي للمرونة بمشاركة ممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات /RTA/ والمركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني بحتا و الإدارة العامة للإقامة والهوية وشؤون الأجانب – منفذ حتا والهلال الأحمر وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي أهالي حتا و المؤثرين الاجتماعيين وموظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس.

تركزت النقاشات على أهمية تنسيق الجهود المحلية وتكاملها للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز المرونة والاستعداد للطوارئ .