وفد فرنسي يطلع على منظومة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

دبي في 6 نوفمبر /وام/ اطلع وفد فرنسي على المنظومة الريادية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تمكين النساء والأطفال وبرامجها المتخصصة في إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي .

ترأس الوفد سعادة جان كريستوف باريس القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية وضم ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية - الإماراتية وعدد من المؤسسات الفرنسية الرائدة في مجالات الفنون والتعليم والتصميم والتمكين النسائي .

وقدمت المؤسسة عرضا تعريفيا عن منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها في مجالات الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي إلى جانب برامج التمكين المهني والتعليمي التي تهدف إلى إعادة دمج المتعاملين وتمكينهم من تحقيق الاستقرار والاعتماد على الذات.

وسلطت الضوء على أبرز المبادرات المبتكرة التي أطلقتها المؤسسة مثل "برنامج التمكين الشامل" و"نظام إدارة الحالات الذكي" و"مبادرة بصمة" فضلًا عن مجموعة من المشاريع التوعوية الهادفة إلى تعزيز الترابط الأسري ورعاية الطفل ودعم المرأة نفسيًا ومهنيًا.