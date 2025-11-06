انعقاد الدورة الثانية للّجنة المشتركة بين الإمارات وسريلانكا في كولومبو

كولومبوفي 6 نوفمبر/وام/ ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة أرون هيماشاندرا، نائب وزير الخارجية والتوظيف الخارجي بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أعمال الدورة الثانية من اللّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وسريلانكا، التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو.

ويعكس انعقاد اللجنة المشتركة متانة العلاقات الراسخة بين البلدين، والعزم المشترك على تعزيز التكامل في القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار مؤسسي يضمن التقدم بصورة فعّالة ومستدامة.

ورحّب الجانبان بالزخم المتنامي للعلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي مليار دولار أمريكي عام 2024.

وأشار الجانب الإماراتي إلى زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى كولومبو في أبريل 2025 والتي شهدت التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي-السريلانكي المشترك.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الاقتصاد، والمالية، والنقل، والرياضة، والصحة، والطاقة.

كما تناول الاجتماع سبل تنمية التعاون ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IORA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

وفي كلمة له خلال الاجتماع، أعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات لحكومة سريلانكا على حسن استضافة وتنظيم أعمال هذه الدورة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع سريلانكا، انسجاماً مع رؤية قيادتها الرشيدة القائمة على الشراكة المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

واختتمت الجلسة بتأكيد الطرفين التزامهما بمواصلة ترجمة الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة ضمن إطار عمل اللجنة المشتركة.

كما وقّع معالي سعيد الهاجري وسعادة أرون هيماشاندرا على محضر اجتماع الدورة الثانية من اللجنة المشتركة.

وضمّ وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين من موانئ أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ووزارة المالية، وطيران أبوظبي.