برعاية فلاح بن زايد..نادي غنتوت ينظم مهرجان "البولو الوردي" الخيري

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ نظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مهرجان "البولو الوردي" الخيري الذي أقيم برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.

حضر المهرجان الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي "غنتوت للبولو" وعبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي وعامر الصيعري، عضو مجلس إدارة النادي هارون حياة، المدير المالي لمجموعة إيليت القابضة.

ويأتي تنظيم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استمرارا لمسيرة لنادي في دعم مرضى سرطان الثدي منذ أكثر من 16 عاماً وفي إطار المشاركة في رسالة توعوية بالمرض والوقاية منه ومكافحته بالطرق السليمة.

انطلقت فعاليات مهرجان البولو الوردي "بينك بولو" عند الثانية عشرة ظهرًا مع فتح أبواب النادي أمام الجمهور الذي توافد بكثافة للاستمتاع بيوم حافل بالأنشطة الرياضية والترفيهية.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من المسابقات الرياضية والاجتماعية فضلاً على سحوبات على جوائز قيّمة.

كما تضمن المهرجان تنظيم مباراتين للبولو الأولى للناشئين وانطلقت عند الساعة الخامسة مساءً، حيث تمكن فريق غنتوت A من تحقيق فوزٍ مستحق على غنتوت B بنتيجة هدف دون مقابل.

أما المباراة الثانية فقد كانت بمشاركة نسائية كبيرة، حيث تمكن فريق غنتوت A بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم من تحقيق فوز كبير على غنتوت B بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد وسط تشجيع جماهيري لافت.

من جانبه وجه عبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي على رعاية سموه الكريمة لمهرجان البينك بولو، مؤكداً أن رعاية سموه ضاعفت من قيمة الحدث.

وأشاد بالحضور اللافت والمشاركة الواسعة من كافة فئات المجتمع في فعاليات المهرجان، مشيرا إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعكس مدى الاهتمام والتضامن مع مرضى سرطان الثدي والتفاعل الحماسي مع حملة مكافحة المرض.

كما وجه الشكر إلى الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان على الحضور والتفاعل الكبير مع المهرجان والحملة التوعوية.