تكريم الفائزين في مسابقة مهرجان أفلام السلامة المرورية بدبي

دبي في 10 نوفمبر / وام / كرّمت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، الفائزين في مسابقة "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، المخصصة لطلبة الجامعات والدراسات العليا، والهادفة إلى تحفيز الشباب على ابتكار أفكار تُسهم في تعزيز ثقافة القيادة الآمنة ونشر السلوكيات المرورية المسؤولة.

وأكد حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن الأفلام المشاركة اتسمت بالاحترافية والدقة، معلنا أن الهيئة ستستفيد من هذه الأعمال في برامج التوعية المرورية الموجهة للشباب.

وأوضح البنا أن مواضيع المسابقة تحددت بناء على الإحصاءات المرورية، وركزت على أبرز أسباب الحوادث الخطيرة مثل "الانحراف المفاجئ" و"عدم ترك مسافة كافية" الناتجين عن مشتتات القيادة، بالإضافة إلى سلوكيات مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.

من جانبها، أشادت لجنة التحكيم المكونة من ممثلي "طرق دبي" و"شرطة دبي"، بالاحترافية العالية للأفلام الفائزة وقدرتها على عرض مسببات الحوادث بأسلوب مؤثر، مؤكدة استيفاءها لجميع معايير الإبداع والجودة والتأثير.

وتندرج المسابقة، التي أطلقتها الهيئة في شهر أبريل الماضي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن محور التوعية المرورية في إستراتيجية السلامة المرورية، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز مفهوم القيادة الآمنة لجميع فئات المجتمع.