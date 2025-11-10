"سفين" تواصل توسعها الدولي بمشاريع بحرية ذاتية التشغيل

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام / أكد طارق عبدالله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "سفين للخدمات تحت سطح البحر"، أن الشركة تواصل تعزيز ريادتها في مجال الحلول البحرية المبتكرة عبر توسيع مشاريعها واعتماد تقنيات التشغيل الذاتي في عملياتها داخل الدولة وخارجها.

وقال المرزوقي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "دريفت إكس"، الذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، أن مركبة "سفين غرين"، إحدى أولى السفن غير المأهولة في المنطقة — أكملت حتى الآن أكثر من 20 ألف كيلومتر من خدمات المسح البحري.

وأضاف أن الشركة نفذت حتى الآن سبعة مشاريع لشركة "أدنوك" باستخدام أجهزة مختلفة وأنظمة تحكم متقدمة، إذ تُدار خدمات "سفين غرين" من غرفة عمليات الشركة في ميناء زايد.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف بحلول عام 2026 تنفيذ جميع مشاريع المسح الجيوفيزيائي باستخدام أنظمة غير مأهولة بالكامل، إلى جانب تطوير أعمال الفحص البصري للمنشآت البحرية من خلال المركبات التشغيلية عن بُعد "ROVs"، والتي تُستخدم في التصوير والفحص الدوري للمنشآت البحرية، موضحا بأن الشركة بدأت بالمسح البحري وتنتقل الآن إلى الفحص المرئي والذي يعد المرحلة الثانية من المركبات غير المأهولة.

ولفت إلى أن "سفين للخدمات تحت سطح البحر" تمضي قدما في تنفيذ خطة توسع دولية تشمل مشاريع في المملكة العربية السعودية وتايوان وبروناي، مستفيدة من خبراتها واستثماراتها في السفن غير المأهولة مثل "سفين غرين 1" و"سفين غرين 2"، والتي تسهم في خفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالسفن التقليدية وتعزيز تنافسية الشركة عالمياً.

وأوضح المرزوقي أن المشاركة في المعارض المتخصصة بمجالات الأنظمة الذاتية والمركبات غير المأهولة تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الشركات العالمية، وتسليط الضوء على الحلول البحرية الذكية التي تطورها "سفين" لدعم التحول التكنولوجي والاستدامة في القطاع البحري.