ملتقى "اليوم العالمي للمشاريع" يستعرض نموذج شرطة دبي في الكفاءة والحوكمة

دبي في 10 نوفمبر/ وام / نظمت الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي فعاليات "مُلتقى اليوم العالمي للمشاريع"، بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، تحت شعار "ريادة المشاريع بفكر الجودة".

حضر الملتقى سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، وسعادة هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التميز والخدمات الحكومية، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد اللواء المهيري أن الملتقى يجسد حرص شرطة دبي على ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع في شرطة دبي أصبحت نموذجا يُحتذى في الكفاءة والحوكمة والرشاقة المؤسسية.

من جانبه، أكد هزاع النعيمي أن الجودة في دبي هي أساس للريادة، مشيداً بشرطة دبي كنموذج مؤسسي متكامل فاز بفئة "الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل" ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024.

وأوضح سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن الجودة أصبحت ثقافة مؤسسية متجذرة ومحركاً رئيسياً لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في شرطة دبي.

وتضمن الملتقى جلستين ناقشت الأولى حول "قيادة المشاريع الأمنية في عصر الذكاء الاصطناعي" بمشاركة سعادة اللواء خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وعدد من الخبراء، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع "الجودة بفكر مختلف" بمشاركة متحدثين من شركات عالمية.

وفي ختام الملتقى، كرم سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، سعادة هزاع خلفان النعيمي والمتحدثين المشاركين، تقديراً لمساهماتهم وخبراتهم القيمة.