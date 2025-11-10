"الشارقة لإدارة الأصول" تستعرض المشاريع المستقبلية مع "وزارة الطاقة" و"مؤسسة نفط الوطنية"

الشارقة في 10 نوفمبر/ وام / بحثت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة خلال لقائها اليوم مع وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجهات الوطنية في قطاع الطاقة واستعراض المشاريع القائمة ومناقشة آفاق تطوير الأداء والابتكار في المشاريع المستقبلية.

ترأس الوفد الزائر سعادة المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول وسعادة المهندس خميس عبدالله المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية حيث التقوا عمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول ومحمد بن عيسى الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الشركة.

واستعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول ووزارة الطاقة والبنية التحتية وسنوك بما في ذلك تحليل أفضل الممارسات التشغيلية والاستثمارية التي من شأنها تعزيز الكفاءة ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات.

وقال عمر الملا : تلتزم الشارقة لإدارة الأصول بتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني حيث تسهم مشاريعها المتنوعة في نحو 3.8% من الناتج المحلي لإمارة الشارقة من خلال استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والخدمات وغيرها وتُعد مشاريعنا وشراكاتنا في قطاع الطاقة نموذجًا للتكامل الوطني إلى جانب التعاون القائم مع مؤسسات رائدة بما يدعم تطلعات الإمارة في أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة والابتكار.