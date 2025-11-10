جامعة نيويورك أبوظبي تستعرض ابتكاراتها خلال أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / استعرضت جامعة نيويورك أبوظبي خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، أبرز المشاريع والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنيات القيادة الذاتية، التي تسهم في تطوير حلول مستقبلية مستدامة تدعم رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة.

وأكد عبدالله علي، مسؤول في مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في جامعة نيويورك أبوظبي، أن مشاركة الجامعة في المعرض جاءت بعدد من الروبوتات المتطورة، بهدف استعراض كيفية توظيف الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي معاً لخدمة البشرية.

وأوضح أن هذه الروبوتات تنوعت بين روبوتات تسير على الأرض بأربعة أرجل، وأخرى تشبه الحيوانات أو الإنسان، إضافة إلى الطائرات بدون طيار والمركبات والغواصات المخصصة للعمل في البيئات المائية، حيث يُستخدم كل نوع منها في تطبيقات مختلفة بحسب طبيعة المهام المطلوبة.

وأضاف أن أحد هذه الروبوتات تم تزويده بقدرات تمكّنه من إجراء عمليات استكشافية وتحقيقية، إذ يستطيع رصد التسريبات أو الأصوات غير المعتادة في الأنابيب والمنشآت الصناعية، وذلك اعتماداً على حساسات دقيقة، كما تم تزويده بأدوات تتيح للمستخدمين التواصل معه وتنفيذ الأوامر عبر المحادثة النصية، بحيث يمكن توجيهه للتحرك من نقطة إلى أخرى أو تشغيل أذرعه وأجهزة الاستشعار المختلفة من خلال واجهة “الدردشة” فقط، في نقلة نوعية تسهّل التحكم بالروبوت دون الحاجة إلى أوامر برمجية معقدة.

وأشار إلى أن الفريق عرض أيضاً طائرة مسيّرة قادرة على المناورة بدرجة عالية والتحكم في جميع الاتجاهات، ما يتيح لها التحرك في البيئات المزدحمة وإجراء مناورات بزاوية 360 درجة، الأمر الذي يرفع من كفاءتها التشغيلية، كما تم عرض روبوت “هيومانويد” الذي يجسد مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويتميز ببنية قريبة من الإنسان من حيث المفاصل وعدد درجات الحركة، ما يجعله الخيار الأمثل لتطوير مساعدات روبوتية ذكية للاستخدامات المنزلية والمهنية.

وأكد أن مشاركة الجامعة في المعرض شكّلت فرصة لإبراز أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتات، باعتباره يمثل مستقبل هذا القطاع مقارنة بطرق التحكم التقليدية.