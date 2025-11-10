700 مشارك في منافسات "روبوكب 2025" بأبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / تستقطب النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات "روبوكب 2025" التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري بتنظيم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أكثر من 700 مشارك من 22 دولة في المنافسات المتنوعة للبطولة التي تركز على موضوع "الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل مستقبل مستدام".

ويواصل روبوكب منافساته في مركز أدنيك أبوظبي بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025.

وأكد الدكتور حمد كركي، الرئيس العام لكأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات وأستاذ مشارك بقسم الهندسة الميكانيكية والنووية في جامعة خليفة أن المشاركة الواسعة في "روبوكب 2025" تعكس مكانة أبوظبي كوجهة للمنافسات التي تحفز التكنولوجيات الجديدة في مجال الروبوتات، ومدى الاهتمام الذي نشأ بفضل ما يحظى به الابتكار في أبوظبي من دعم متمثل في الاستراتيجيات الحكومية الواضحة والاستثمارات الكبيرة والتعاون الوثيق بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي ومؤسسات القطاع الحكومي.

ويشمل روبوكب 2025 مسابقات في مختلف الفئات مع ثماني بطولات رئيسة و15 بطولة فرعية تتنوع ما بين روبوتات كرة القدم وروبوتات الإنقاذ.

ويشارك في الحدث أكثر من 170 فريقاً من جميع أنحاء العالم، وتشمل بطولات روبوتات البالغين وروبوتات المراهقين والأطفال كرة القدم وروبوتات الإنقاذ، حيث تشارك دولة الإمارات بعشرة فرق مكونة من 44 طالباً وطالبة من المدارس والجامعات من داخل الدولة للمشاركة في بطولات محلية لضمان مشاركة وطنية إلى جانب المتنافسين الدوليين.

وتطور الفرق المشاركة في الكأس روبوتات باستخدام خوارزميات أكثر ذكاء ونظم ذاتية الحركة بالكامل.