فتح باب التسجيل للجولة الثانية من سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

دبي في 10 نوفمبر / وام / أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الجمعة، قبل إعلان القائمة النهائية للمشاركين المتوقع أن تضم نخبة من الملاك والنواخذة في الدولة.

وباشر النادي استعداداته مبكراً بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان تنظيم السباق وفق أعلى المعايير، حيث سيقطع المشاركون مسار السباق في بحر دبي مروراً بعدد من أبرز معالم الإمارة، على أن تقام مراسم التتويج في "دبي هاربر". وتعقد اللجنة المنظمة غداً الثلاثاء اجتماعاً تنسيقياً عبر الاتصال المرئي مع النواخذة لشرح التعليمات الفنية والإدارية، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية ومسار السباق.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حرص النادي على توفير جميع عوامل السلامة والأمان للمشاركين، ومتابعة تقارير حالة البحر وسرعات الرياح الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، لضمان إقامة السباق في ظروف مناسبة تعكس الصورة المميزة للرياضات البحرية في دبي.