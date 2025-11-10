"الثريا" تدخل سوق جنوب أفريقيا للمرة الأولى عبر الإطلاق التجاري لـ "الثريا-4"

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام / أعلنت "الثريا"، إحدى الشركات التابعة لـ "سبيس 42"، عن الإطلاق التجاري لقمرها الاصطناعي الجديد للاتصالات المتنقلة من الجيل التالي "الثريا-4" في جنوب أفريقيا، في خطوة تمثّل أول حضور تشغيلي لـ "الثريا" في البلاد، وتفتح آفاقاً جديدة لتوفير خدمات اتصالات فضائية موثوقة في واحدة من أسرع الأسواق الرقمية نمواً في أفريقيا.

ويساهم هذا الإطلاق في توسيع نطاق التغطية الوطنية وتعزيز الاتصالات بالقطاعات الحيوية في جنوب أفريقيا، إذ يدعم "الثريا-4" أهداف التحوّل الرقمي ضمن "رؤية جنوب أفريقيا 2030"، ويساعد على رفع كفاءة الأداء التشغيلي في القطاعين الصناعي والحكومي، كما يدعم تطوير منظومة الاتصالات والبنية التحتية الفضائية في البلاد.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "سبيس 42"، أن على مدى أكثر من عشرين عاماً، قدّمت ’الثريا‘ خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، لتكون شريكاً موثوقاً للعملاء الذين يعتمدون على الاتصال المستمر والتغطية الواسعة، مؤكدا على أن جنوب أفريقيا، بما توليه من اهتمام بالتحوّل الرقمي وتعزيز مرونة البنية التحتية، تمثل امتداداً طبيعياً لهذه المسيرة.

ويساهم "الثريا-4" في دعم القطاعات الأكثر اعتماداً على الاتصال في جنوب أفريقيا، مثل الطاقة والتعدين والملاحة البحرية والجهات الحكومية المدنية والعمليات الإنسانية، وانطلاقاً من أولويات التحوّل الرقمي في الدولة، يوسّع "الثريا-4" نطاق شبكات الاتصالات ليصل إلى المناطق النائية وذات المخاطر العالية، ويرتقي بمستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والسلامة واستمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وتعمل "الثريا" على دخولها لسوق جنوب أفريقيا بالتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية والشركاء المحليين في البلاد، لضمان الالتزام بمتطلبات الترخيص الوطنية والتكامل مع الأهداف المحلية الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال.

ويقدّم "الثريا-4" جيلاً جديداً من خدمات الاتصال المتنقل والموثوق، يتجاوز قدرات شبكات النطاق العريض التقليدية، حيث طُوّر "الثريا-4" لتلبية احتياجات الاتصالات الحيوية التي تتطلّب مدى أوسع ومستوى أعلى من الأمان والمرونة.

ومن خلال حمولته المتقدّمة العاملة ضمن النطاق الترددي العريض "L-band" وهندسته البرمجية المتطورة، يتيح "الثريا-4" إعادة توزيع النطاق الترددي بشكل ديناميكي، مع القدرة على تكوين التغطية بذكاء، وضمان التكامل السلس مع الشبكات الأرضية حتى في الظروف الجوية القاسية أو في المناطق النائية، وتمكّن هذه الخصائص مجتمعةً من توفير اتصال مستمر وموثوق للقطاعات التي تعتمد على التواصل الدائم في عملياتها.

ويأتي توسّع "الثريا" في جنوب أفريقيا ضمن إستراتيجية "سبيس 42" لتعزيز الوصول الرقمي ودعم البنية التحتية للاتصالات الفضائية في القارّة الأفريقية، ففي زيمبابوي، نجحت "سبيس 42" في ربط أكثر من 1,000 مدرسة و500 مستشفى، وتعمل حالياً على توسيع تغطيتها لتشمل 2,500 مدرسة إضافية تخدم نحو 1.9 مليون طالب.

وفي رواندا، نفّذت شركتها التابعة "ميرا إيروسبيس" أول مكالمة فيديو في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G) من منصّة جوية عالية الارتفاع ثابتة الجناحين، في إنجاز يعكس قدرة هذه المنصّات على توسيع نطاق تغطية النطاق العريض في المناطق التي يتعذر وصول الأقمار الاصطناعية أو الشبكات الأرضية إليها.

ووقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع شركتي "مايكروسوفت" و"إزري" لتنفيذ مبادرة "خريطة أفريقيا"، وهي برنامج يهدف إلى إنتاج أول خريطة للقارةّ عالية الدقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.