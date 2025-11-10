بلجيكا 2024 .. أدنى عدد مواليد منذ الحرب العالمية الثانية

بروكسل في 10 نوفمبر/ وام / سجلت بلجيكا أدنى عدد مواليد لها منذ الحرب العالمية الثانية خلال عام 2024، بإجمالي 108,150 ولادة فقط، وفقاً لأحدث بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية البلجيكية "ستاتبيل".

ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2023، ويواصل منحنى التراجع المستمر منذ الذروة المسجلة عام 2010، ولم تشهد البلاد أرقاما أدنى إلا خلال سنوات الحربين العالميتين.

وأظهرت البيانات تراجعا في جميع المناطق، كان أكثره في مقاطعة والونيا الجنوبية (بانخفاض 3.9%).

كما انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد إلى 1.44 طفل لكل امرأة، وسُجل التباين الأكبر بين النساء البلجيكيات (1.33) والنساء من جنسيات أجنبية (1.89).

وبالتزامن مع تناقص المواليد، ارتفع متوسط عمر الأمهات عند الولادة إلى 31.4 عاماً، ومتوسط عمر الآباء إلى 34.3 عاماً، مما يؤكد التحدي الديموغرافي المتنامي وتسارع وتيرة شيخوخة السكان في البلاد.