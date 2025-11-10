مركز الإمارات لأبحاث التنقل يستعرض حلولاً مبتكرة خلال أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام / استعرض مركز الإمارات لأبحاث التنقل بجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، مجموعة من أحدث مشاريعه البحثية والتقنيات الذكية في مجالات التنقل المستقبلي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، التي تسهم في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير أنظمة تنقل آمنة ومستدامة وتعزيز ريادتها في مجال التقنيات الذاتية.

وأكد الدكتور حمد الجسمي، أستاذ في قسم الهندسة المدنية ومدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات، أن مشاركة مركز الإمارات لأبحاث التنقل في فعالية “دريفت إكس” (DriftX) جاءت ضمن التزام المركز بدعم تطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة وآمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، موضحاً أن المشاركة لم تكن تجارية بقدر ما جاءت لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية والإسهام في تطويرها على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح أن مشاركة المركز في “دريفت إكس” شكّلت حلقة وصل مهمة تجمع بين المستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين والمهتمين بمجال أنظمة التنقل الذكي والمركبات ذاتية الحركة، مؤكداً أن دور المركز البحثي يتمثل في وضع الأسس الابتكارية التي تُسهم في تطوير التقنيات المستقبلية ورفع جاهزيتها التكنولوجية إلى مستويات متقدمة.

وأشار إلى أن المركز، بحكم تبعيته لجامعة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع ببيئة بحثية متكاملة تضم تخصصات متعددة تشمل الهندسة الكهربائية والمدنية والتخطيط العمراني والحضري، إضافة إلى تخصصات أخرى كعلم النفس والقانون وعلوم الحاسوب، ما يسهم في خلق منظومة بحث وابتكار شاملة تدعم جهود الدولة في هذا المجال.

وأضاف أن المركز استعرض خلال المشاركة عدداً من ابتكاراته البحثية، منها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لاكتشاف تشتت انتباه السائقين، وأنظمة لإدارة كفاءة بطاريات المركبات الكهربائية، وحلول ذكية لرصد أعداد المركبات والتخطيط المروري في المدن، إلى جانب مشاريع تُعنى بالنمذجة الحاسوبية لأنظمة النقل الذكي والمستدام.

وبيّن أن فريق المركز يستفيد من الإمكانات المتطورة في جامعة الإمارات، ومن بينها الحواسيب عالية الكفاءة والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير الخوارزميات، لدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في مجال النقل المتقدم، بما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد في حلول التنقل المستقبلي.