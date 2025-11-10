"الطوارئ والأزمات" يوظف التقنيات الذكية لرفع المرونة الوطنية في مواجهة التحديات

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام / استعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، أحدث التقنيات والحلول الذكية المعتمدة على الأنظمة ذاتية الحركة، الهادفة إلى تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات بكفاءة أعلى.

جاء ذلك خلال مشاركة المركز كـ "راع فضي" في معرض "دريفت إكس" ضمن فعاليات الأسبوع، بهدف دعم جاهزية الدولة ورفع مستوى المرونة الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح مبارك النعيمي، مدير مكتب الأمن السيبراني في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن المشاركة ركزت على استعراض دور المركز في إعداد سجل المخاطر وتقييمها، وتطوير سيناريوهات وخطط متخصصة بالأنظمة ذاتية الحركة، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

وأضاف أن المركز عرض، بالتعاون مع شركة "اتصالات"، أحدث الطائرات المسيرة (الدرون) المخصّصة لعمليات الاستجابة، حيث تقوم هذه الطائرات بنقل معلومات لحظية مباشرة من موقع الحدث إلى مراكز العمليات، مما يمكن فرق العمل من اتخاذ أفضل القرارات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد النعيمي أن هذه المشاركة تعكس التزام المركز الراسخ بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز جاهزية الدولة، وبما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث.