"الاتحاد1" يتصدر الفرق والشمري بطل الفردي في "المرموم" لالتقاط الأوتاد

دبي في 10 نوفمبر/ وام / أسفرت منافسات بطولة المرموم لالتقاط الأوتاد، عن فوز فريق الاتحاد 1 بلقب الفرق مسجلاً 290.5 نقطة، بينما تصدر الفارس فهد شنوان الشمري منافسات الفردي محققا 89 نقطة.

وأقيمت البطولة على ميادين مدينة دبي الدولية للقدرة، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة 9 فرق.

وحقق فريق "بي تي كي" المركز الثاني في الفرق برصيد 287 نقطة، وجاء ثالثاً فريق الاتحاد 2، محرزا 280.5 نقطة، بينما شهدت منافسات الفردي فوز الفارس سيف مبارك الحارثي بالمركز الثاني مسجلا 87.5 نقطة، وجاء ثالثاً الفارس علم الهدى أحمد برصيد 82 نقطة بالتمايز.

وتوج الفائزين أحمد راشد الكعبي مدير عام نادي دبي للفروسية، وراشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد المزروعي رئيس قسم العلاقات العامة في الاتحاد، وعلي محمد المرزوقي مدير مدينة دبي الدولية للقدرة.

وقال راشد المزروعي إن البطولة الثالثة في الموسم الجديد حملت مؤشرات كبيرة من التنافسية والتطور الفني بين الفرسان المشاركين، بما يعزز فرص الارتقاء باللعبة، وقدرات الفرسان المشاركين، مثنياً على الترتيبات الكبيرة لاستضافة البطولة في مدينة دبي الدولية للقدرة.