الفارس حميد المهيري يحصد لقب "فيرتوس الدولية" لقفز الحواجز 2025

دبي في 10 نوفمبر / وام / أحرز الفارس حميد عبدالله المهيري بصحبة الجواد "فونستي في دي هيفينك"، من خيول القفز بإسطبلات الشراع، لقب النسخة الرابعة لبطولة "فيرتوس" الدولية لقفز الحواجز" فئة النجمتين"، وأولى دوليات القفز في الإمارات، والتي أقيمت على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، وتضمنت 12 منافسة، على مدار 3 أيام من الجمعة إلى الأحد، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى برعاية لونجين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 29 فارساً وفارسة، ونجح منهم 10 فرسان في الصعود إلى جولة التمايز، وبفارق التوقيت توّج بلقبها الفارس حميد عبد الله المهيري محققا 38.60 ثانية، وأحرز جائزة المركز الثاني الفارس الشيخ علي جمال النعيمي، مع الجواد "كيليان اس" من نادي الشارقة للفروسية، بزمن قدره 39.54 ثانية.

واعتلى منصة التتويج 3 من فرسان الإمارات في منافسات بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 130 سم، وحصد لقبها الفارس محمد حمد الكربي مع "أولا فان دو فرونت"، والثاني سالم أحمد السويدي مع آني اس أوف ذا لولاندس زد"، والثالث الفارس علي خلفان الجهوري مع "كوانتوم ليب".

كما شهدت البطولة إقامة منافسة للسرعة على حواجز الـ 125 سم، وفيها تستبدل الأخطاء بزمن يضاف إلى رصيد الفارس، وجاء الفوز من نصيب عبدالله حمد الكربي مع "جورجينا زد"، محققاً 59.33 ثانية.

وتصدر فرسان الإمارات، منافسة دولية بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 110 سم عبر الفارسين راشد خالد الجنيبي مع "كيرسينا"، وخليفة حمدان الجهوري مع "هيرمس دو ماريبوسا"، بينما فاز الفريق المكون من الفارسين صالح مفرج الكربي والجواد "اس كيه اس أريزونا توب"، والفارس السوري محمد هشام غريب بصحبة الجواد "نورديك قولد"، بمنافسة للفرق لإكمال المشاركة في زمن محدد على حواجز الـ 120 سم.