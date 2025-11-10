شرطة أبوظبي والحرس الوطني يعززان التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات، وذلك تعزيزًا للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعسكرية.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية عن الأنظمة والبرامج التطويرية التي تنفذها شرطة أبوظبي في منظومة العمل الشرطي والأمني، إلى جانب استعراض جهودها في دعم القدرات العملياتية والميدانية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حفظ الأمن والاستجابة للطوارئ.

وشهدت الزيارة عرضًا للمركبات والآليات العسكرية التابعة لشرطة أبوظبي، إبرازًا لجاهزيتها وكفاءة منتسبيها في تنفيذ المهام الميدانية، كما تم استعراض تمرين مشترك نفذته وحدات من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وقيادة الحرس الوطني، تضمّن تطبيق سيناريوهات عملية للتعامل مع الحوادث الطارئة، وتفعيل التنسيق العملياتي بين الفرق المشاركة، بما يعكس مستوى الاحترافية والتكامل في الأدوار والمسؤوليات بين الجانبين.