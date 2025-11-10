سعيد بن صقر القاسمي يشهد تتويج أبطال منافسات اليوم الثالث لدورة كلباء الشاطئية

كلباء في 10 نوفمبر/ وام / حضر الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان تتويج أبطال منافسات عدد من الألعاب في اليوم الثالث لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة التي تستمر منافساتها حتى 16 من الشهر الحالي بمشاركة تصل إلى خمسة آلاف لاعب ولاعبة في 29 لعبة وفعالية.

وجاءت تفاصيل المسابقات في اليوم الثالث على النحو التالي ،في الترايثلون: تم تتويج الفائزين في فئات الأولمبيك وسبرينت وسبيرنت للفرق وسبور سبرينت وجونيور سوبر سبرينت لفئات المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة رجال وسيدات.

وفي الشراع الحديث توج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في فئات إلكا 4 وإلكا 6 وإلكا 7 والأوبتمست وفي تحدي الكاياك تم تتويج 12 فائزا في المسابقة بواقع 3 فائزات في فئة السيدات فردي 500 متر وفئة الناشئين أقل من 14 سنة لمسافة 500 متر وسباق الزوجي للرجال عمومي 1 كلم.

وفي الترياثل (الخماسي الحديث) تم تتويج الفائزين في فئات جونيور وتحت 11 سنة وتحت 13 سنة وتحت 15 سنة وتحت 17 سنة وفئة الكبار للرجال وفئة الكبار للسيدات وسباق ماستر للرجال وسباق ماستر فوق 40 عاما.

وفي كرة القدم الإلكترونية حصل حيدر عزت على لقب المسابقة عن فئة المحترفين وتلاه أحمد حسن فيما حل باس محمد ثالثا وفي فئة الناشئين حل محمد جاسم أولا وتلاه محمد مجاهد ثانيا وعبيد يوسف ثالثا.

وفي التايكواندو توج الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى في فئات أوزان 24 كج،26،28،30،32،34،36،39_تحت 43_فوق 43.

وفي كرة السلة للسيدات حصل فريق سيدات خورفكان على المركز الأول فيما حصل فريق سيدات الشارقة "أ" على المركز الثاني بينما حل فريق سيدات الشارقة "ب" في المركز الثالث وشارك في المسابقة عدد ثمانية فرق بمجموع 40 لاعبة.

وفي الريشة الطائرة توجت فرق المختلط الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى حيث حل فريق فالكون في المركز الأول وتلاه فريق تاني سكواد ثانيا وفلاي بور ثالثا بجانب ان في بي ايه في المركز الثالث مكرر.

وفي كرة القدم الشاطئية أقيمت مباراتين في اليوم الثالث، حيث فاز فريق النمور على فريق الشباب 7-6 فيما تفوق فريق UAE B على فريق جونيور بنتيجة 11/3، وتم تكريم فريق الشباب بميداليات مشاركة في البطولة.

حضر التتويجات سعادة عبدالملك محمد جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة والدكتور طارق الخياط نائب رئيس الإتحاد العربي والأمين العام لإتحاد غرب آسيا للترايثلون وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي وسعادة حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام وسعيد الطاهر الأمين العام لإتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية وبخيت سعيد القرص نائب مدير الدورة وراشد النقبي مدير المنتخبات الوطنية وغالية عبد الله المازمي رئيسة اللجنة النسائية في إتحاد الإمارات لكرة السلة.