مجلس الشارقة الرياضي يعقد اجتماعه الأول

الشارقة في 10 نوفمبر/ وام / ترأس الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، اليوم الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد صدور قرار تشكيله، وذلك بمقر المجلس في الشارقة، بحضور جميع الأعضاء والأمين العام.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاها سموه له بتكليفه برئاسة المجلس، معرباً عن بالغ الامتنان والتقدير لسمو ولي العهد ونواب الحاكم على دعمهم المستمر لمسيرة الرياضة في الإمارة.

وأكد أن مجلس الشارقة الرياضي سيواصل العمل للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية والبناء عليها، بما يعزز المكانة المتميزة التي تتمتع بها إمارة الشارقة في المجالين الرياضي والمجتمعي على المستويين المحلي والدولي.

وتم خلال الاجتماع اختيار الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائباً لرئيس المجلس، كما ناقش الأعضاء آلية تشكيل اللجان المعاونة التي ستعمل تحت مظلة المجلس، وتم الاتفاق على اعتماد تشكيلاتها في الاجتماع المقبل.

واطلع الحضور في مستهل الاجتماع على المرسوم الأميري القاضي بتشكيل مجلس الإدارة، إلى جانب القانون المنظم لإنشاء المجلس، وأهدافه واختصاصاته وصلاحيات كل من الرئيس والأمين العام.