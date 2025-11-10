الأمم المتحدة تحذر: مليار سلاح ناري متداول "دافع للأزمات" العالمية

نيويورك في 10 نوفمبر / وام / حذرت الأمم المتحدة من "العواقب بعيدة المدى" للانتشار الواسع لأكثر من مليار سلاح ناري متداول عالمياً، مؤكدة أن هذا الانتشار للأسلحة الصغيرة والخفيفة شكّل "دافعاً للأزمات الأمنية المتعددة" التي يواجهها العالم اليوم.

جاء ذلك في إحاطة قدمها أديديجي إيبو نبه، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، اليوم خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي.

وشدد إيبو نبه على التكلفة البشرية المدمرة لهذه الأسلحة، كاشفا أنها المصدر الرئيسي لنحو 30% من وفيات المدنيين و88% من حالات العنف الجنسي في بعض مناطق النزاعات.

وأوضح المسؤول الأممي أن استمرار عمليات الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، بما فيها المصنعة يدوياً أو المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، أسهم في تغذية العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن تعطيل التعليم والرعاية الصحية وتقويض التنمية المستدامة.

ودعا إيبو نبه مجلس الأمن الدولي إلى دمج اعتبارات الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل منهجي في ولاياته ذات الصلة، بما في ذلك عمليات السلام ونزع السلاح، كما طالب بتبني عملية للوقاية ونزع السلاح يتم فيها تعزيز إشراك الشباب، الذين يمثلون 37% من ضحايا جرائم القتل في العالم سنويا.