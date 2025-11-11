موانئ دبي العالمية تمدد شراكتها مع جولة دي بي ورلد للجولف حتى 2035

دبي في 11 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وجولة دي بي ورلد للجولف، اليوم، عن تمديد شراكتهما طويلة الأمد، في خطوة تؤكد التزامهما بتطوير لعبة الجولف.

ويأتي ذلك بموجب اتفاقية جديدة تُعد الأكبر في تاريخ الجولة، حيث تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية بموجبها كشريك رئيسي وشريك لوجيستي رسمي حتى عام 2035.

وبموجب هذه الاتفاقية المُجدَّدة، ستواصل موانئ دبي العالمية رعايتها الرسمية لبطولة جولة دي بي ورلد في دبي حتى 2035، وهي البطولة الختامية للموسم وواحدة من أحداث سلسلة رولكس، حيث يُتوَّج بطل "السباق إلى دبي".

كما ستصبح موانئ دبي العالمية شريكاً رسميًا لـ 15 بطولة أخرى كل موسم، مما يُتيح فرصًا أكبر للتفاعل مع الجماهير والمجتمعات في الأسواق الرئيسية.

وبدأت الاتفاقية الأصلية في عام 2022، وشهدت إعادة تسمية الجولة الأوروبية إلى جولة دي بي ورلد، وقد ساهمت الاتفاقية في التوسع المستمر للجولة العالمية للجولف، حيث تقام 42 بطولة في 26 دولة مختلفة هذا الموسم، مع جوائز مالية قياسية وقاعدة جماهيرية متزايدة، مما يجعل الجولف أكثر عالمية، وأكثر شمولاً، وأفضل ارتباطاً من أي وقت مضى.

وقال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: "ركّزت المرحلة الأولى من شراكتنا المميزة مع موانئ دبي العالمية على تعزيز الوعي العالمي بعلامتها التجارية، وبناء قاعدة قوية من المتعاملين الجدد لخدماتها الرائدة في القطاع، وقد حققنا نجاحاً باهراً على مدار السنوات الأربع الماضية".

من جانبه قال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المالي في موانئ دبي العالمية: "تعكس شراكتنا مع جولة دي بي ورلد قدرة الرياضة على ربط الأسواق والمجتمعات، تماماً كما نفعل من خلال التجارة العالمية. ويُظهر هذا الاستثمار طويل الأجل إيماننا بمستقبل الجولة والتزامنا بجعل رياضة الجولف أكثر شمولاً واستدامة. وتُظهر إقامة فعاليات جديدة، مثل بطولة دي بي ورلد الهند التي أقيمت مؤخراً، مدى دعمنا لنمو هذه الرياضة وإمكانية الوصول إليها على المدى الطويل".

