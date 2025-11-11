مجلس سيدات أعمال الإمارات يشارك في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع بالدوحة

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / يشارك مجلس سيدات أعمال الإمارات بوفد يضم 30 سيدة أعمال في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع، الذي تستضيفه دولة قطر – الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2025، تحت شعار "ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار".

ويترأس الوفد سعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بمشاركة سعادة بدرية يوسف الملا، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إلى جانب عدد من رئيسات وعضوات ممثلات للمجالس الحكومية والخاصة، كل من مجالس مجلس سيدات أعمال الإمارات، ومجلس سيدات أعمال عجمان، ومجلس سيدات أعمال أم القيوين، ومجلس سيدات أعمال الفجيرة، إضافة إلى مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي.

وأكدت سعادة عائشة الملا أن المشاركة الإماراتية في المنتدى تمثل فرصة إستراتيجية لتبادل الخبرات الخليجية في مجالات الاستثمار المستدام، واستعراض النماذج الإماراتية الناجحة في ريادة الأعمال النسائية.

وقالت سعادة الدكتورة أمل الهدابي النائب الأول للمجلس ونائب رئيس الوفد أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على قيادة المشاريع النوعية في مجالات التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت نموذجًا إقليميًا في تمكين المرأة اقتصاديًا وتشريعيًا ومؤسسيًا.