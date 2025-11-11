الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخبارات جديدة وسط تصاعد التهديدات العالمية

بروكسل في 11نوفمبر/ وام / أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة لتأسيس وحدة تنسيق استخباراتية جديدة في بروكسل، تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والتحليل في ظل تصاعد التهديدات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأوضح المتحدثان باسم المفوضية بالاش أوجفاري وباولا بينيو أن المشروع لا يزال في مرحلة مبكرة من التصور، وسيُبنى على الخبرات القائمة في مديرية الأمن بالمفوضية بالتنسيق الوثيق مع الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي.وأكدا أن الوحدة ستكون صغيرة الحجم وتركز على التنسيق دون تكرار الجهود القائمة. وأشار أوجفاري إلى أن المبادرة تأتي استجابة لتطور البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وليست نتيجة حادث أو تهديد محدد، فيما لم يتم بعد تحديد اسم الوحدة أو عدد موظفيها أو موعد إطلاقها، إذ لا تزال المناقشات جارية لوضع الإطارين القانوني والتنظيمي.

برو/زي/ وام