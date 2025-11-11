برعاية عمار بن حميد .. هيئة النقل تعلن تفاصيل النسخة الثانية من "مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل"

عجمان في 11 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة النقل في عجمان النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

ونظمت الهيئة اليوم، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل المؤتمر المقرر اقامته في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف بعجمان.

وأكدت الهيئة خلال المؤتمر أن الحدث يأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتبنّي ممارسات الاستدامة، ودعم التحول الرقمي.

ويركز المؤتمر والمعرض في نسخته الثانية على استعراض أحدث الابتكارات وحلول النقل الذكي والمستدام، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع المتقدمة التي تنفذها الهيئة لتطوير منظومة النقل العام في الإمارة.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، رئيس لجنة مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل، إن الحدث هذا العام يشهد توسعاً في عدد الجهات المحلية والعالمية المشاركة، بهدف عرض أحدث الأجهزة والابتكارات وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب تنظيم جلسات تناقش الاتجاهات المستقبلية في قطاع النقل الذكي.

وخلال المؤتمر والمعرض سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين هيئة النقل وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية المستدامة.

وتأتي الاتفاقيات ضمن جهود الهيئة لبناء منظومة حديثة تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

كما ستقوم الهيئة خلال المؤتمر والمعرض بالإعلان عن الفائزين في “جائزة الابتكار البحثي" التي سبق أن أطلقتها ضمن مبادرات مختبر عجمان للنقل ، والتي تستهدف الطلبة والباحثين والمهتمين بدراسات النقل. ويأتي هذا التكريم تقديراً للمشاريع البحثية المتميزة والأفكار الإبداعية التي تسهم في دعم التطوير وإيجاد حلول مستقبلية في قطاع النقل الذكي والمستدام، بالإضافة الى الإعلان عن الفائزين في تقييم شركات الامتياز.

وأشار الجلاف إلى أن تنظيم النسخة الثانية يعكس حرص إمارة عجمان على تعزيز مكانتها كمركز داعم للتقنيات المستقبلية في مجال النقل، وكمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية. وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وقال محمد الشحي مدير إدارة المحتوى بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان: يسلّط المؤتمر الضوء على جهود الإمارة في تطوير منظومة النقل، وتعزيز استدامتها، وابتكار حلول ذكية لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يرعى الحدث، تأكيدا على دوره في دعم الفعاليات الحكومية وإبراز المنجزات النوعية التي تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.

وأضاف: يشارك المكتب الإعلامي من خلال منصته الإعلامية في المؤتمر، والتي ستُجرى عبرها لقاءات مباشرة مع القيادات والخبراء وممثلي الجهات المشاركة في مجال النقل، لتوثيق التجارب وتبادل الأفكار المستقبلية، وإيصالها إلى المجتمع بما يعكس صورة مشرفة عن العمل الحكومي في عجمان.

وفي ختام المؤتمر، أكدت هيئة النقل أن النسخة الثانية من الحدث ستوفر منصة شاملة تجمع الخبراء والباحثين وصنّاع القرار لاستشراف مستقبل النقل في إمارة عجمان وتعزيز مسيرة التحول نحو منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة.

وتضم قائمة رعاة النسخة الثانية من المعرض أي جي للصناعات، بلاتينيوم، ومواصلات الامارات، وتويوتا الفطيم موترز، وساعد للأنظمة المرورية، ودبي للتكنولوجيا، وتاكسي العربية، وايه جيه تكنولوجي، والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وفيرست بالس ميديا، وفندق راديسون بلو عجمان.